Стрельбище «Свияга» примет чемпионат и первенство России по стендовой стрельбе - Советский спорт
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15 июля 2019 13:51Татарстан

Стрельбище «Свияга» примет чемпионат и первенство России по стендовой стрельбе

C 18 по 28 июля на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана пройдут два крупнейших турнира стрелкового сезона – чемпионат и первенство России по стендовой стрельбе.

В течение 10 дней будут разыграны 12 комплектов наград в ските и трапе. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 400 спортсменов, в числе которых будут ведущие стрелки сборной России. Помимо наград, на кону соревнований – путевки в сборную страны, поскольку соревнования носят статус отборочных для участия в чемпионате и первенстве Европы 2019 года.

Сборная Республики Татарстан, по традиции, является одним из фаворитов соревнований. В составе нашей команды для участия в чемпионате России заявлено 35 спортсменов, на первенство России среди юниоров – 30 спортсменов. В том числе многократные чемпионы и призеры обоих турниров Николай Теплый, Альбина Шакирова, Ландыш Кварталова, Айрат Шакиров (скит), Екатерина Рабая, Артем Копыстынский, Екатерина Субботина (трап), победительница первенства мира 2019 года Зиля Батыршина, серебряный призер первенства мира-2019 Татьяна Саранская, а также участники XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе Сергей Демин и Регина Шакирова.

Церемония открытия соревнований состоится 19 июля в 14:00.

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