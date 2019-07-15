В соревнованиях по триатлону в Нижнекамске приняли участие 250 спортсменов

Абсолютным победителем в индивидуальной гонке в спринте стал Илья Суслов, преодолевший дистанцию за 1:07:30. Второе и третье место разделили Вячеслав Соколов и Сергей Круглов с результатами 1:11:53 и 1:15:19 соответственно.
В женском зачете «золото» взяла Вероника Сруртдинова, финишировав с результатом – 1 час 19 минут и 39 секунд. Следом за ней финишную черту пересекла Кристина Запасная (1:20:29), тройку замкнула Мария Корчагина (1:26:28).
На дистанции «эстафета-спринт» в мужском зачете победителем стала команда SANDS, преодолевшая все дистанции за 1 час 11 минут и 48 секунд. Среди женщин 1 место заняла команда IRON GIRLS (1:17:15).
Нижнекамский триатлон входит в летнюю кубковую серию соревнований по триатлону. Призеры серии определятся 31 августа на TIMERMAN KAZAN TRIATHLON FULL 2019.
Ознакомиться с правилами участия, проектом трассы и положением соревнования можно на официальном сайте https://timerman.org/ и в социальных сетях серии спортивных мероприятий TIMERMAN.
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