Красноярские спортсмены завоевали серебро на первенстве Европы по пулевой стрельбе - Советский спорт
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15 июля 2019 13:53Красноярский край

Красноярские спортсмены завоевали серебро на первенстве Европы по пулевой стрельбе

В Венгрии завершились чемпионат и первенство Европы по пулевой стрельбе по движущимся мишеням. В соревнованиях приняли участие 59 спортсменов из 10 стран.

Представительница сборной Красноярского края Татьяна Болтаева и Федор Лепешкин из Омской области уверенно прошли квалификацию в стрельбе по движущейся мишени, набрав 375 очков из 400 возможных. Борьба за медали получилась плотной и упорной. В полуфинале и борьбе за третье место Болтаева и Лепешкин уступили соперникам, завершив выступление на четвертом месте турнирной таблицы.

В заключительный день соревнований были разыграны медали среди команд в упражнении «смешанный бег», где спортсмены выполняют стрелковые серии по мишеням, движущимся с разной скоростью, последовательность этих передвижений смешана и заранее неизвестна. В результате команда сборной России, в которой выступили две представительницы красноярской «Академии биатлона» Ева Юрьева и Татьяна Болтаева, а также представительница Хабаровского края Кристина Жолудева, завоевала серебряные медали, уступив лишь сборной Украины.

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