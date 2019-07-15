Красноярские спортсмены завоевали серебро на первенстве Европы по пулевой стрельбе

Представительница сборной Красноярского края Татьяна Болтаева и Федор Лепешкин из Омской области уверенно прошли квалификацию в стрельбе по движущейся мишени, набрав 375 очков из 400 возможных. Борьба за медали получилась плотной и упорной. В полуфинале и борьбе за третье место Болтаева и Лепешкин уступили соперникам, завершив выступление на четвертом месте турнирной таблицы.
В заключительный день соревнований были разыграны медали среди команд в упражнении «смешанный бег», где спортсмены выполняют стрелковые серии по мишеням, движущимся с разной скоростью, последовательность этих передвижений смешана и заранее неизвестна. В результате команда сборной России, в которой выступили две представительницы красноярской «Академии биатлона» Ева Юрьева и Татьяна Болтаева, а также представительница Хабаровского края Кристина Жолудева, завоевала серебряные медали, уступив лишь сборной Украины.
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