Сахалинец Михаил Тутенько успешно выступил на всероссийских соревнованиях

Соревнования собрали более 300 спортсменов со всей страны. Сахалинскую область на состязаниях представили трое спортсменов школы летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого. Они показали себя в метании копья и диска. Михаил Тутенько стал третьим в метании копья с результатом 25,83 м. При этом островитянин выполнил норматив мастера спорта международного класса. - Соревнования проходят в два круга. Сначала предварительные попытки, где надо попасть в 8 сильнейших, а потом финальные попытки. Все наши спортсмены попали финал, то есть мы готовы бороться за призовые места, в призы попадают с результатом мастера спорта международного класса и выше! Результаты наших спортсменов высокие и это очень радует. Есть цель и мы к ней стремимся, - отметила тренер спортсменов Людмила Видяева. Островной легкоатлет Андрей Семикрас занял пятое место в метании диска с результатом 22,18 м. Спортсмен выполнил норматив мастера спорта. А Михаил Черемисин стал седьмым, метнув диск на 19,71м. Сахалинец выполнил норматив КМС.
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