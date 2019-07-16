Сахалинское первенство по лёгкой атлетике среди ветеранов собрало рекордное количество участников

В этом году соревнования собрали рекордное количество участников из разных уголков островного региона - Корсакова, Холмска, Долинска, Смирных, Поронайска и областного центра. Помериться силами в беге, оздоровительной ходьбе и толкании ядра вызвалось около 100 человек в возрасте от 35 до 60 лет и старше. На церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовал директор школы летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого Сергей Власов. Он поздравил участников с праздником спортивного долголетия, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов на традиционных стартах. - Эти соревнования мы проводим уже более 10 лет. С каждым годом количество участников растёт, в этом году оно рекордное. Ежегодно здесь соревнуются как ветераны спорта, так и любители, - отметила президент сахалинской федерации лёгкой атлетики и главный судья соревнований Татьяна Быкова. - Люди старшего возраста активно включаются в спорт и с удовольствием участвуют в физкультурных мероприятиях. Этому в том числе способствует региональный проект «Активное долголетие». В возрастной группе старше 40 лет выступала ветеран спорта по лёгкой атлетике, победитель чемпионата страны среди ветеранов Лариса Жук. С 19 по 21 июля она представит Сахалинскую область на летнем чемпионате России в Москве. - Конкуренция там серьёзная - участвуют спортсмены со всей страны, показывают отличные результаты, - рассказала сахалинка. - Обычно я бегаю 800-1500 метров, но в этот раз решила проверить свои силы на 400 Скорее всего, побегу две дистанции – 800 и 400 метров. Буду стремиться к победе. Турнир начали с бега на коротких дистанциях. Энергии самых опытных участников могли позавидовать молодые. Несмотря на возраст, представители старшего поколения энергично бежали к финишу, не уступая соперникам.
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