Известные российские футболисты встретятся с участниками детского турнира

Соревнования проходят в столице края уже третий год подряд. В этом году побороться за Кубок приехали более 40 команд из Забайкальского края, Мурманской области и со всего Красноярского края – это более 400 ребят, по-настоящему увлечённых футболом. Как и в прошлые годы, победители получат специальные призы, а все участники соревнований – сувениры на память. Напомним, что впервые краевой фестиваль футбола среди юношей и девушек со всей страны состоялся в Красноярске в июле 2017 года. Турниров такого масштаба не было в крае последние 20 лет. И вот теперь традиция проводить у нас большой праздник детского футбола возродилась, набрала силу и стала новым брендом нашего региона. Такой интерес понятен – для ребят и тренеров это возможность проверить свой уровень, продемонстрировать соперникам наработки и силу и получить бесценные советы от именитых спортсменов на мастер-классах. Напомним, что почетными гостями мероприятия в этом году станут известные российские футболисты Алексей Смертин и Дмитрий Сычев. Во второй день соревнований юные участники турнира смогут пообщаться с известными футболистами, взять у них автографы сделать фото на память.