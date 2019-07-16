Известные российские футболисты встретятся с участниками детского турнира - Советский спорт
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16 июля 2019 14:22Красноярский край

Известные российские футболисты встретятся с участниками детского турнира

Завтра, 17 июля, в 09:45 в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» (ул. Новгородская 5, стр. 7) состоится торжественное открытие турнира по мини- футболу среди команд юношей и девушек на призы ПАО ГМК «Норильский никель».

Соревнования проходят в столице края уже третий год подряд. В этом году побороться за Кубок приехали более 40 команд из Забайкальского края, Мурманской области и со всего Красноярского края – это более 400 ребят, по-настоящему увлечённых футболом. Как и в прошлые годы, победители получат специальные призы, а все участники соревнований – сувениры на память. Напомним, что впервые краевой фестиваль футбола среди юношей и девушек со всей страны состоялся в Красноярске в июле 2017 года. Турниров такого масштаба не было в крае последние 20 лет. И вот теперь традиция проводить у нас большой праздник детского футбола возродилась, набрала силу и стала новым брендом нашего региона. Такой интерес понятен – для ребят и тренеров это возможность проверить свой уровень, продемонстрировать соперникам наработки и силу и получить бесценные советы от именитых спортсменов на мастер-классах. Напомним, что почетными гостями мероприятия в этом году станут известные российские футболисты Алексей Смертин и Дмитрий Сычев. Во второй день соревнований юные участники турнира смогут пообщаться с известными футболистами, взять у них автографы сделать фото на память.

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