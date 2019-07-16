Сыктывкарец Валерий Данилогорский дебютирует в профессиональном боксе

Одним из его участников стал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №2 Валерий Данилогорский. Соперником Валерия будет самарский боец Рафи Хчоян.

На одном карде с сыктывкарцем выступят непобеждённый боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев, москвичка Анна Левина, боксер из Сочи Владимир Саруханян. В главном бою за титул WBO Global сразятся Максим Власов и боксер из ЮАР Айзэк Чилемба, в углу которого будет секундировать легендарный Рой Джонс-младший.

«В прошлом году Валерий показал весьма неплохие результаты на российских соревнованиях и выполнил норматив мастера спорта. И даже в этом году уже успел показать себя на турнирах. Его заметили на федеральном уровне, и выходец из Усинска Юрий Софин пригласил его на этот профессиональный турнир. Сейчас Юрий работает в Великом Новгороде, но не забывает про земляков, за что ему большое спасибо. Конечно, это очень приятная новость и шанс показать выучку нашей школы», - рассказал замдиректора СШОР №2 Андрей Истомин.



Стоит отметить, что наставником Данилогорского является заслуженный тренер России Михаил Мартынов. Именно он воспитал прославленного сыктывкарского боксера Владимира Никитина – бронзового призера Олимпийских игр и трехкратного чемпиона России.