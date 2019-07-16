В День бокса пройдет матчевая встреча Челябинск – Россия - Советский спорт
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16 июля 2019 14:23Челябинская область

В День бокса пройдет матчевая встреча Челябинск – Россия

22 июля в Челябинской области состоятся праздничные мероприятия, посвященные Международному дню бокса. Центральной площадкой спортивного праздника станет Театральная площадь в Челябинске, где состоится утренняя и вечерняя программа, в которых примут участие звезды российского и  южноуральского бокса.

В 2017 году в нашей стране было положено начало традиции - празднование Дня российского бокса. С 2018 года праздник отмечается уже как Международный день бокса. Данное мероприятие проводится по инициативе Федерации бокса России, при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации.

В 2019 году Центром данного события станет город Москва - Красная площадь, где будет проходить массовая тренировка с легендами бокса, а также установка нового мирового рекорда по количеству присутствующих спортсменов на одном тренировочном событии.

В Челябинской области мероприятия пройдут в Миассе, Златоусте, Магнитогорске, Усть-Катаве и Коркино. Центральной площадкой мероприятия планируется город Челябинск – Театральная площадь. Масштабная тренировка в городах Челябинской области пройдет при участии Заслуженных мастеров спорта. Среди них бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира Анастасия Белякова, чемпионка мира Александра Кулешова, чемпион Европы Эдуард Абзалимов, первый в истории бокса Челябинской области чемпион Европы (1983) Петр Галкин, призер чемпионата мира 1997 и чемпионата Европы 1998 Ильфат Разяпов.

Начало массовой тренировки запланировано на Театральной площади в 11:00. А уже в 19:00 там же начнется матчевая встреча сборных команд Челябинской области и команды России. В ней примут участие Эдмонд Худоян (чемпион мира по боксу 2018 г. среди студентов) Лана Маллюганова (бронзовый призер первенства Европы по боксу 2018 г., бронзовый призер первенства мира по боксу 2018 г. среди юниорок), Андрей Стоцкий (победитель первенства мира 2012 г. среди юниоров), Алексей Киселев (чемпион Европы, мастер спорта международного класса).

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