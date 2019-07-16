Василий Мизинов – победитель первенства Европы по легкой атлетике! - Советский спорт
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16 июля 2019 14:24Челябинская область

Василий Мизинов – победитель первенства Европы по легкой атлетике!

В шведском городе Евле завершилось первенство Европы среди молодежи (до 23 лет), на котором красивую и важную победу одержал челябинец Василий Мизинов.

В спортивной ходьбе на 20 км он показал лучший результат (1:21.29), опередив на последних метрах дистанции турецкого спортсмена Салиха Коркмаза.

Яркая победа Василия Мизинова в мужской ходьбе на 20 км принесла такие же яркие эмоции не только самому спортсмену, но и всем зрителям этого представления в исполнении нашего легкоатлета. На радостях Василий дал весьма полноценное интервью пресс-атташе ВФЛА Наталье Юхаревой.

– На какой результат мы готовились, на такой и прошли, - говорит победитель первенства Европы. – Думал результат будет похуже, это все же молодежь. Мы немного экспериментировали с подготовкой, не нарабатывали скорость на такой результат. Организму было немного не по себе, но с задачей справился. Самая тяжелая отметка — с 15-го по 18-й км. Когда я проигрывал много, сдаваться не хотелось. Расстояние не сокращалось, но я надеялся. Вот это было реально тяжело.

- Соревнования по мужской спортивной ходьбе – это всегда спектакль, - считает тренер чемпиона Елена Валентиновна Сайко. – И этот спектакль держит в напряжении до последнего, до самого финиша. Спасибо Василию, что справился и выдержал нервное напряжение.

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