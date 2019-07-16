Южноуральская спортсменка стала призером первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ

В первенстве Европы приняли участие около 700 спортсменов из 35 стран. Они разыграли комплекты наград на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках.
Челябинка Анна Князева завоевала серебряную медаль на дистанции 500 м в каноэ-двойке среди юниорок до 19 лет с результатом 2.11,724. Спортсменка занимается в челябинской СШОР по гребле на байдарках и каноэ у В. П. Рыбакова.
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