В Челябинске соберутся лучшие фигуристы мира

В этих представительных соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены мира из 36 стран. Юниорские Гран-при по фигурному катанию являются одним из основных элементов международного календаря мирового фигурного катания. Эти соревнования проводятся с осени 1997 года. В нынешнем году Международный союз конькобежцев (ISU) доверил право провести один из этапов серии Гран-при Челябинску. Отметим, что через данные соревнования прошли все фигуристы, которые ныне успешно выступают на взрослом уровне, они становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, престижных коммерческих турниров. Международная серия Гран-при проводится преимущественно в европейских городах, а также городах США и Японии. В нынешнем сезоне России доверили провести два крупнейших международных состязания: Гран-при среди взрослых спортсменов состоится в Москве, юниорский этап – в Челябинске. На челябинской арене «Трактор» выступят сильнейшие юниоры мира в возрасте 13-19 лет из 36 стран. Они разыграют 4 комплекта наград – в одиночном катании (юниоры и юниорки), а также в парном катании и танцах на льду. Прямую трансляцию соревнований будет вести Первый канал. Напомним, что Челябинск уже принимал у себя представительные соревнования по фигурному катанию. В январе и декабре 2016 года на арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России. Однако впервые южноуральской столице выпала честь провести международные состязания.
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