В Челнах пройдет первенство России по тхэквондо ВТФ

В период с 16 по 21 июля в ледовом дворце Набережных Челнов (пр.Сююмбике, 44) состоится первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров (до 21 года). В соревнованиях ожидается участие около 400 спортсменов из 50 регионов России.

Спортсмены поборются за победу в дисциплине «керуги» (поединки) в следующих весовых категориях.

Мужчины: 54 кг, 58 кг, 63 кг, 68 кг, 74 кг, 80 кг, 87 кг, 87+ кг.

Женщины: 46 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 62 кг, 67 кг, 73 кг, 73+ кг.

Программа соревнований

17 июля

09:00 – начало соревнований (мужчины до 58 кг, до 74 кг, женщины до 46 кг, до 53 кг);

14:00 – торжественная церемония открытия;

15:00 – продолжение соревнований;

19:00 – финальные поединки;

20:00 – награждение победителей и призеров дня.

18 июля

09:00 – начало соревнований (мужчины до 68 кг, до 80 кг, женщины до 57 кг, до 62 кг);

14:00 – продолжение соревнований;

19:00 – финальные поединки;

20:00 – награждение победителей и призеров дня.

19 июля

09:00 – начало соревнований (мужчины до 54 кг, до 87 кг, женщины до 49 кг, до 73 кг);

14:00 – продолжение соревнований;

19:00 – финальные поединки;

20:00 – награждение победителей и призеров дня.

20 июля

09:00 – начало соревнований (мужчины до 63 кг свыше 87 кг, женщины до 67 кг, свыше 73 кг);

14:00 – продолжение соревнований;

19:00 – финальные поединки;

20:00 – награждение победителей и призеров дня.