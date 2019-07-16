В Челнах пройдет первенство России по тхэквондо ВТФ

В период с 16 по 21 июля в ледовом дворце Набережных Челнов (пр.Сююмбике, 44) состоится первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров (до 21 года). В соревнованиях ожидается участие около 400 спортсменов из 50 регионов России.
Спортсмены поборются за победу в дисциплине «керуги» (поединки) в следующих весовых категориях.
Мужчины: 54 кг, 58 кг, 63 кг, 68 кг, 74 кг, 80 кг, 87 кг, 87+ кг.
Женщины: 46 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 62 кг, 67 кг, 73 кг, 73+ кг.
Программа соревнований
17 июля
09:00 – начало соревнований (мужчины до 58 кг, до 74 кг, женщины до 46 кг, до 53 кг);
14:00 – торжественная церемония открытия;
15:00 – продолжение соревнований;
19:00 – финальные поединки;
20:00 – награждение победителей и призеров дня.
18 июля
09:00 – начало соревнований (мужчины до 68 кг, до 80 кг, женщины до 57 кг, до 62 кг);
14:00 – продолжение соревнований;
19:00 – финальные поединки;
20:00 – награждение победителей и призеров дня.
19 июля
09:00 – начало соревнований (мужчины до 54 кг, до 87 кг, женщины до 49 кг, до 73 кг);
14:00 – продолжение соревнований;
19:00 – финальные поединки;
20:00 – награждение победителей и призеров дня.
20 июля
09:00 – начало соревнований (мужчины до 63 кг свыше 87 кг, женщины до 67 кг, свыше 73 кг);
14:00 – продолжение соревнований;
19:00 – финальные поединки;
20:00 – награждение победителей и призеров дня.