В Буинске открыли тренажерную площадку

12 июля в Буинске во дворе домов по ул. Кленовая открыли тренажерную площадку. В этот же день в селе Кият открыли спортивную площадку.
В торжестве приняли участие мэр города Олег Панцырев, руководитель управления по делам молодежи, спорту и туризму Евгений Илюшин, руководители ТОСов. Они призвали бережно относиться к инвентарю, чтобы он служил на благо долгие годы.
Спортивный объект построен и введен в эксплуатацию в рамках Программы строительства универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан. Этот масштабный проект реализуется при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с 2013 года.
Всего с 2013 по 2018 годы построено 887 спортивных площадок во всех 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан. В 2019 году программа реализуется в рамках празднования 100-летия образования ТАССР, в течение года планируется ввести в эксплуатацию 105 универсальных спортивных площадок и 8 лыжных баз.
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