Экипаж пилота «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» - Советский спорт
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16 июля 2019 14:29Татарстан

Экипаж пилота «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь»

Первые три места в грузовом зачете заняли экипажи «КАМАЗ-мастер».

16 июля состоялся заключительный, десятый, этап международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019» по маршруту Цзяюйгуань – Дуньхуа.

Главный итог всей гонки – первые три места в грузовом зачете заняли экипажи «КАМАЗ-мастер», а в топ-5 вошли все четыре российских машины. Впервые в своей карьере «Шелковый путь» выиграл Антон Шибалов. Вместе с ним в экипаже ехали штурман Дмитрий Никитин и механик Иван Татаринов.

Перед заключительным соревновательным днем отрыв трех КАМАЗов от голландца Мартена ван ден Бринка, шедшего четвертым, составлял почти два часа. Потерять такой запас прочности на тяжелейшей дистанции в песках пустыни Гоби очень легко. Поэтому задача перед спортсменами из Набережных Челнов стояла простая: доехать до финиша без лишнего риска, тем самым сохранив свои позиции.

Боевой спецучасток во вторник составил 255 километров, а трек маршрута вел экипажи через традиционные для этих мест Китая пески, бездорожье и русла рек с множеством камней. На протяжении всей дистанции камазовские экипажи продемонстрировали свой высокий уровень и успешно добрались до финиша. Лучшее время показал Антон Шибалов (2 часа 36 минут 28 секунд), для него это третья подряд победа на этапе. Вторым стал Андрей Каргинов, уступивший 34 секунды, замкнул тройку Алексей Вишневский на МАЗе (+12:14). Айрат Мардеев показал результат (+14:36), Сергей Куприянов – седьмой (+19:08).

Победитель ралли «Шелковый путь» Антон Шибалов преодолел более 2700 километров спецучастков за 26 часов 1 минуту 40 секунд. Андрей Каргинов отстал на 25 минут 22 секунды, Айрат Мардеев – на 52 минуты 5 секунд. Сергей Куприянов остался позади на 4 часа 12 минут 41 секунду.

Антон Шибалов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №303):

«Это моя первая победа на «Шелковом пути», именно этим запомнится эта гонка. Организаторы постарались на славу, подготовили интересные маршруты и трассы, каждый день было что-то новое. В самом начале было предчувствие, что я выиграю гонку. До последнего старались удержать победу. Еще не отошли от спецучастка, но эмоции есть. Гонка получилась супер, не обошлось без приключений. Это технический вид спорта. Главная сложность – бездорожье в последние два дня».

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