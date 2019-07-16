«Бугульма-Рунако» лидирует в Чемпионате РТ по футболу - Советский спорт
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16 июля 2019 14:30Татарстан

«Бугульма-Рунако» лидирует в Чемпионате РТ по футболу

Обзор матчей 8-го тура Чемпионата Республики Татарстан 2019 года

Матчи 8-го тура чемпионата республики получились не самыми результативными, но без интриги не обошлось. Лидер чемпионата – команда «Бугульма-Рунако» впервые в текущем сезоне не сумела переиграть своего соперника. Остановить набравших ход бугульминцев удалось команде Григория Калинина, которая нынешний сезон проводит в не самом простом положении.

ФК «КАМАЗ» Набережные Челны – «Энергетик» Бугульма 1:1

Бугульминский коллектив с амбициями лидера чемпионата никак не может взобраться в тройку призёров первенства. На этот раз их остановил молодой коллектив из Челнов, который провёл очередной сильный матч против команды-фаворита. Хозяева забили первыми, но преимущество в опыте и, что самое главное, в антропометрии, дало о себе знать и гостевой коллектив счёт сумел сравнять. «КАМАЗ» набирает важное для себя очко в турнирной таблице и продолжает удерживаться в самой середине турнирной таблицы.

«Нефтеград» Альметьевск – «Делин» Ижевск 0:2

В гости к «Нефтеграду», который не может пока найти свою игру, пожаловал ижевский коллектив, у которого и с игрой, и с результатом всё очень неплохо. Сложно говорить, за счёт чего молодые ребята из Альметьевска могли бы переиграть более мастеровитый коллектив гостей, но им это и не удалось. «Делин» продолжает погоню за лидером, и эта самая погоня обещает быть интересной: уже вскоре их ждёт очная встреча с «Бугульмой-Рунако».

«Шинник» Нижнекамск – «Бугульма-Рунако» Бугульма 0:0

Встреча в Нижнекамске получилась такой, какой её можно было представить заранее: хозяева со старта встречи стали играть вторым номером и на этот раз оборонительная тактика сработала. Команды в их нынешнем виде уже в этом сезоне встречались дважды, потому знали сильные и слабые стороны друг друга более чем. В этом конкретном матче хозяева свою задачу выполнить смогли. Бугульминцам достичь положительного исхода помешало удаление, с которым всё-таки гости остались не согласны, но футбол без спорных моментов был бы куда менее интересным видом спорта. А пока так и лидер впервые в восьми матчах чемпионата не смог одержать победу. Когда-то это всё же должно было произойти.

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