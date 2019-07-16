Паралимпиец Северной столицы – победитель этапа Кубка мира по фехтованию на колясках   - Советский спорт
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16 июля 2019 14:31Санкт-Петербург и область

Паралимпиец Северной столицы – победитель этапа Кубка мира по фехтованию на колясках  

В Варшаве (Польша) завершился этап Кубка мира по фехтованию на колясках.

Данный турнир являлся одним из этапов отбора на Паралимпийские летние игры 2020 года в Токио (Япония). Петербургский фехтовальщик, Заслуженный мастер спорта России Роман Федяев завоевал золотую награду в личном зачете (рапира) и в составе сборной страны стал бронзовым медалистом командных соревнований.

Роман Федяев – учащийся отделения по паралимпийскому фехтованию СДЮШОР профсоюзов по фехтованию «Спартак», тренируется под руководством опытного специалиста Екатерины Маянц. После успеха на турнире в Польше 32-летний Федяев начал подготовку к чемпионату мира по паралимпийскому фехтованию. Этот турнир стартует в корейском Чонджу уже 15 сентября.

Отметим, что Роман в нынешнем году показывает самые высокие результаты на этапах Кубка мира. В мае на этапе мирового Кубка в бразильском городе Сан-Паулу в составе российской команды петербуржец завоевал золотую медаль.

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