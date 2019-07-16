На стадионе «Казань Арена» пройдет фестиваль Arenaland 2019 - Советский спорт
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16 июля 2019 14:32Татарстан

На стадионе «Казань Арена» пройдет фестиваль Arenaland 2019

За два года проведения гостями мероприятия стали порядка 25000 человек.

20 июля на стадионе «Казань Арена» пройдет крупнейший мультиформатный фестиваль Республики Татарстан – Arenaland.

За два года проведения гостями фестиваля стали порядка 25000 человек. В 2019 году фестиваль Arenaland объединит три крупных направления – Sport, Music, Network.

В рамках блока Sport состоятся спортивные состязания Arena Man и Arena Bella, заплыв на открытой воде, соревнования по вейк-борду, забеги «Ночная Казань» на 1 км, 5 км и 10 км, «Ночной велофест», федеральный проект «Арена Героев».

Хэдлайнерами блока Music на главной сцене фестиваля станут: Елена Темникова, HammAli & Navai, Зомб, Эллаи, Джони, Rauf & Faik, Kamazz, Redgi, M’DEE, ELMAN, ANDRO и многие другие.

Программу электронного ночного танцпола представит социально-культурный проект Radi Mira I Lubvi. На ночной сцене выступят топовые мировые диджеи: Serge Devant, Gorje Hewek & Izhevsky, Veronika Fleyta и Soul of Void.

Блок Network объединит в себе тематические зоны и интерактивные площадки: мотошоу, соревнования по дрифту, лектории, мастер-классы, ярмарки, выставки, инсталляции, фотозоны, спортивные шоу и показательные выступления спортсменов, фуд-траки и многое другое.

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