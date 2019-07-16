На стадионе «Казань Арена» пройдет фестиваль Arenaland 2019

20 июля на стадионе «Казань Арена» пройдет крупнейший мультиформатный фестиваль Республики Татарстан – Arenaland.

За два года проведения гостями фестиваля стали порядка 25000 человек. В 2019 году фестиваль Arenaland объединит три крупных направления – Sport, Music, Network.

В рамках блока Sport состоятся спортивные состязания Arena Man и Arena Bella, заплыв на открытой воде, соревнования по вейк-борду, забеги «Ночная Казань» на 1 км, 5 км и 10 км, «Ночной велофест», федеральный проект «Арена Героев».

Хэдлайнерами блока Music на главной сцене фестиваля станут: Елена Темникова, HammAli & Navai, Зомб, Эллаи, Джони, Rauf & Faik, Kamazz, Redgi, M’DEE, ELMAN, ANDRO и многие другие.

Программу электронного ночного танцпола представит социально-культурный проект Radi Mira I Lubvi. На ночной сцене выступят топовые мировые диджеи: Serge Devant, Gorje Hewek & Izhevsky, Veronika Fleyta и Soul of Void.

Блок Network объединит в себе тематические зоны и интерактивные площадки: мотошоу, соревнования по дрифту, лектории, мастер-классы, ярмарки, выставки, инсталляции, фотозоны, спортивные шоу и показательные выступления спортсменов, фуд-траки и многое другое.