В Казани пройдет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт - Советский спорт
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16 июля 2019 14:32Татарстан

В Казани пройдет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт

27 июля на старт выйдут 300 лучших профессиональных спортсменов из разных стран и лидеры сборной России.

26-28 июля в Казани пройдет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт. Соревнования подобного уровня впервые пройдут в Российской Федерации, а местом проведения была безоговорочно выбрана спортивная столица страны. Сильнейшие представители этого вида спорта со всей Европы выступят на трассе, проложенной по красивейшим местам города.

Так, плавательный этап пройдет в акватории реки Казанки, трасса велоэтапа проложена по центральным улицам города мимо стен Казанского Кремля и главных достопримечательностей города, а завершится гонка беговым этапом и финишем на Кремлевской набережной.

Кроме того, что впервые чемпионат Европы по триатлону пройдет в России, на турнире в Казани любители смогут стартовать на соревнованиях такого уровня на той же трассе, что и элита. Участников ждет потрясающей красоты трасса, захватывающая гонка и горячая поддержка жителей и гостей Казани.

27 июля на старт выйдут 300 лучших профессиональных спортсменов из разных стран и лидеры сборной России – звезды мировой элиты триатлона. Дистанция: 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег.

28 июля в рамках чемпионата Европы по триатлону состоятся соревнования среди любительской элиты (Age Groups). Дистанция та же: 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег. Выступить с самыми быстрыми триатлетами Европы смогут и российские любители триатлона.

В рамках этого уикенда также состоятся любительские соревнования IRONSTAR 113 KAZAN 2019 TIMERMAN CUP на так называемой «полужелезной» дистанции: 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег. В программе также женский забег IRONLADY и детский благотворительный забег STARKIDS.

Прийти полюбоваться красотой профессионального спорта в самом центре Казани сможет любой желающий – вход для зрителей свободный.

Соревнования пройдут при поддержке Международного союза триатлона, Федерации триатлона России, Министерства спорта Республики Татарстан и Федерации триатлона РТ. Операционной командой организаторов выступает компания IRONSTAR, которая проводит самые массовые международные старты по триатлону в России.

Президент Федерации триатлона России Петр Иванов:

«В триатлоне мы гордимся не только успехами наших спортсменов, но и качеством стартов, которые проводятся в России. IRONSTAR сегодня является лучшим организатором стартов в нашей стране. И именно эта компания в 2019 году выступит организатором чемпионата Европы по триатлону на дистанции спринт в Казани».

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов:

«Триатлон для Казани не новый вид спорта: его популярность и количество стартов серьезно выросли за последние годы. Особенно приятно и то, что соревнования уровня чемпионата Европы, которые пройдут в нашей стране впервые, состоится именно в Казани. У нас есть опыт организации аналогичных турниров всероссийского и международного уровня, уверен, что чемпионат Европы приятно удивит участников и всех гостей Татарстана!».

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