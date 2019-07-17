В Петербурге состоялся XX Всероссийский фестиваль пляжного волейбола

В соревнованиях приняли участие 357 команд (742 участника) На 28 волейбольных площадках, установленных на одном из самых больших и красивых пляжей побережья Финского залива, соревновались ветераны, любители двух уровней волейбольной подготовки, начинающие волейболисты – «чайники», спортсмены-инвалиды, представители прессы и деловых кругов.

На торжественной церемонии открытия Фестиваля участников приветствовали глава Администрации Курортного района Санкт-Петербурга Наталья Чечина, председатель Олимпийского Совета Санкт-Петербурга Юрий Авдеев и другие почетные гости.

Любительский пляжный волейбол в Санкт-Петербурге необычайно популярен. Во многом это заслуга Фестиваля в Солнечном, который отметил свой 20-летний юбилей.

В Санкт-Петербурге за последние годы появились несколько клубов пляжного волейбола. Проводится ежегодная серия турниров NW-tour. Существует рейтинг волейболистов – любителей, которые делятся на две категории по уровню подготовки. Мастерство петербургских волейболистов из года в год растет. Поэтому неудивительно, что впервые за многие годы все призовые места во всех номинациях заняли наши земляки.

Кроме волейбольных соревнований в программе Фестиваля по традиции состоялись мастер-классы, организованные тренерами Клуба пляжного волейбола RIO. Болельщики и свободные от игр участники могли принять участие в розыгрышах призов, в числе которых были майки с символикой Фестиваля.

Победители и призеры всех номинаций были награждены медалями и дипломами соответствующего достоинства, а также подарками от партнеров Фестиваля.

Фестиваль организовали и провели Северо-Западная волейбольная Ассоциация и Клуб пляжного волейбола RIO при поддержке Министерства спорта Российской федерации, Всероссийской федерации волейбола, Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Администрации Курортного района Санкт-Петербурга.