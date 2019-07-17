Татарстанцы завоевали медали в очередной день Спартакиады инвалидов в Марий Эл - Советский спорт
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17 июля 2019 12:16Татарстан

Татарстанцы завоевали медали в очередной день Спартакиады инвалидов в Марий Эл

Спортсмены из Татарстана успешно выступили в командных и личных соревнованиях.

На проходящей в эти дни в Йошкр Оле III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов накануне завершились финальные соревнования по настольному теннису среди теннисистов с повреждением опорно-двигательного аппарата в командном зачете.

В упорной борьбе сборная команда Республики Татарстан завоевала бронзовые награды. В ее состав вошли Гульнах Исмагилова, Руслан Саппаров, Зарина Халикова и Нияз Шаманов. Победила сборная Москвы, а второй стала команда Архангельской области.

Третью бронзовую медаль на соревнованиях в Марий Эл записал в свой актив пловец Азат Гафаров. Он стал бронзовым призером на дистанции 100 метров брассом в соревнованиях среди глухих спортсменов.

Ранее Азат также становился бронзовым призером в плавании в категории спорт глухих на дистанции 200 метров комплексом и 200 метров вольным стилем.

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