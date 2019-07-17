Международный день бокса объединит сыктывкарцев на Стефановской площади

На Стефановской площади для жителей и гостей столицы Коми пройдут интересные мастер-классы и развлекательная программа.
Мероприятия начнутся с церемонии, посвященной памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Почетные гости и спортсмены возложат цветы у мемориального комплекса «Вечная слава». После этого они вместе пройдут до Стефановской площади.
Помимо чествования ветеранов спорта и тренеров, на сцене выступят танцевальные коллективы, гостей праздника ждут интерактивные конкурсы и мастер-классы боксеров республики.
Стоит отметить, что празднование Дня бокса объединит всю Россию. На Красной площади в Москве в это же время пройдет самая массовая боксёрская тренировка в истории. В 2018 году был установлен рекорд России – 4358 человек. С 2019 года праздник приобрел статус международного: чтобы отметить событие такого масштаба, в этом году Красную площадь вновь посетит делегация Книги рекордов Гиннесса и зафиксирует новую величину.
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