Международный день бокса объединит сыктывкарцев на Стефановской площади - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 июля 2019 12:18Республика Коми

Международный день бокса объединит сыктывкарцев на Стефановской площади

В воскресенье, 21 июля, в центре Сыктывкара во второй раз состоится праздничное мероприятие, посвященное Международному дню бокса.

На Стефановской площади для жителей и гостей столицы Коми пройдут интересные мастер-классы и развлекательная программа.

Мероприятия начнутся с церемонии, посвященной памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Почетные гости и спортсмены возложат цветы у мемориального комплекса «Вечная слава». После этого они вместе пройдут до Стефановской площади.

Помимо чествования ветеранов спорта и тренеров, на сцене выступят танцевальные коллективы, гостей праздника ждут интерактивные конкурсы и мастер-классы боксеров республики.

Стоит отметить, что празднование Дня бокса объединит всю Россию. На Красной площади в Москве в это же время пройдет самая массовая боксёрская тренировка в истории. В 2018 году был установлен рекорд России – 4358 человек. С 2019 года праздник приобрел статус международного: чтобы отметить событие такого масштаба, в этом году Красную площадь вновь посетит делегация Книги рекордов Гиннесса и зафиксирует новую величину.

afischa

14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
17/07 07:30Футбол
Гиа Григалава: В 2011 году сборная Грузии была сильнее российской29-летний защитник «Арсенала» поделился впечатлениями от стартового тура РПЛ, в котором его гол-красавец позволил тулякам добыть ничью в матче с «Динамо».
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
15/07 15:45Хоккей
«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛЛига расширилась до 34 клубов.
16/07 20:00Футбол
Александр Кутиков: Жиго забил нормальный голВпечатлениями от стартового тура премьер-лиги делится знаменитый музыкант группы «Машины времени» и давний поклонник «Спартака».
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
15/07 16:00Хоккей
От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛКлубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
Новости
13:23 Хоккей Защитник ЦСКА Марченко готов рассмотреть вариант с переездом в НХЛ
13:19 Футбол Две Кореи попали в одну группу отбора на чемпионат мира 2022 года
13:04 ММА UFC не будет проводить бой Макгрегора и Масвидаля
12:57 Футбол «Челси» представил гостевую белую форму (фото)
12:51 Футбол Агент де Лигта считает, что в «Ювентусе» голландец станет лучшим защитником мира
12:47 Футбол Болельщики «Ростова» признали Шомуродова лучшим игроком матча с «Оренбургом»
12:38 Футбол Кокорин и Мамаев впервые сыграли в футбол в колонии (видео)
12:29 Хоккей «Автомобилист» проведет предсезонные матчи в форме с изображением лося Автика (фото)
12:19 Футбол Валерий Газзаев: ЦСКА не имеет права проигрывать команде, которая еле осталась в премьер-лиге
12:14 Футбол «Динамо» намекнуло на трансфер Каборе
12:04 Футбол Неймар готов рассмотреть варианты с «Баварией», «Реалом» и «Ювентусом»
11:54 ММА Макс Холлоуэй: Бой с Хабибом все еще в моих планах. То же самое касается Макгрегора
11:52 Футбол «ПСЖ» отказался от обмена Неймара на Коутиньо, Ракитича и 40 миллионов евро
11:51 Футбол Виктор Бондаренко: На Кубке Африки хватает дешевых и хороших футболистов
11:46 Футбол Виктор Бондаренко: Отсутствие ярких звезд – главный недостаток Кубка Африки-2019
11:42 Футбол «Ростов» может арендовать у «Спартака» Мельгарехо и Ташаева
11:40 Футбол «Ньюкасл» объявил о назначении нового главного тренера
11:34 Плавание Кунья стала чемпионкой мира в плавании на 5 км, Новикова – 20-я
11:29 Футбол Агент: Ситуация Фернандеша разрешится к концу этой недели
11:22 Футбол Де Лигт прибыл на медосмотр в «Ювентус» (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика