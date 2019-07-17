Новороссийская спортсменка – победительница этапа Кубка Европы по стрельбе из лука - Советский спорт
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17 июля 2019 12:20Краснодарский край

Новороссийская спортсменка – победительница этапа Кубка Европы по стрельбе из лука

В Нове-Место (Чехия) завершился второй этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В составе российской сборной выступала спортсменка краевого Центра паралимпийской подготовки – Светлана Баранцева из Новороссийска.

Кубанская лучница выступала в традиционном для себя виде программы – стрельбе из классического лука.

По итогам соревнований Светлана одержала победу в личном зачете среди женщин, а также взяла золото в командном турнире.

II этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Женщины, личный зачет

1-е место – Светлана Баранцева (Россия, Краснодарский край)

Командный зачет, микст

1-е место – Россия (Светлана Баранцева (Краснодарский край), Бато Цыдендоржиев (Забайкальский край)

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