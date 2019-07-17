Новороссийская спортсменка – победительница этапа Кубка Европы по стрельбе из лука

В составе российской сборной выступала спортсменка краевого Центра паралимпийской подготовки – Светлана Баранцева из Новороссийска.
Кубанская лучница выступала в традиционном для себя виде программы – стрельбе из классического лука.
По итогам соревнований Светлана одержала победу в личном зачете среди женщин, а также взяла золото в командном турнире.
II этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
Женщины, личный зачет
1-е место – Светлана Баранцева (Россия, Краснодарский край)
Командный зачет, микст
1-е место – Россия (Светлана Баранцева (Краснодарский край), Бато Цыдендоржиев (Забайкальский край)
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