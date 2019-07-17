Кубанская молодежь успешно выступила на континентальном первенстве по гребле

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.

Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛ Канадец уходит из спорта во второй раз.

Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина «Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.

Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попало Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.

Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо» Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Гиа Григалава: В 2011 году сборная Грузии была сильнее российской 29-летний защитник «Арсенала» поделился впечатлениями от стартового тура РПЛ, в котором его гол-красавец позволил тулякам добыть ничью в матче с «Динамо».

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

NOAH Fest – на чемпионате Европы по футболу U-19 в Ереване В Ереване стартовала финальная часть чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет.