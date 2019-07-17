Кубанская молодежь успешно выступила на континентальном первенстве по гребле - Советский спорт
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17 июля 2019 12:24Краснодарский край

Кубанская молодежь успешно выступила на континентальном первенстве по гребле

В Рачице (Чехия) прошло первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров.

Турнир собрал почти 700 спортсменов из 35 стран Старого Света. В составе российской сборной выступали четыре кубанских гребца.

По итогам заездов представители Кубани завоевали одну золотую и три бронзовых награды. Отличился брюховчанин Артем Пронь, краснодарка Людмила Одинцова и динчанин Виктор Гавриленко.

Первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров

Каноэ-двойка, 500 метров

1-е место – Артем Пронь (Россия, ст. Брюховецкая)

Байдарка-четверка, 500 метров

3-е место – Людмила Одинцова (Россия, Краснодар)

Байдарка-двойка, 500 метров

3-е место – Людмила Одинцова (Россия, Краснодар)

Байдарка-четверка, 500 метров

3-е место – Виктор Гавриленко (Россия, ст. Динская)

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