Кубанская молодежь успешно выступила на континентальном первенстве по гребле

Турнир собрал почти 700 спортсменов из 35 стран Старого Света. В составе российской сборной выступали четыре кубанских гребца.
По итогам заездов представители Кубани завоевали одну золотую и три бронзовых награды. Отличился брюховчанин Артем Пронь, краснодарка Людмила Одинцова и динчанин Виктор Гавриленко.
Первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров
Каноэ-двойка, 500 метров
1-е место – Артем Пронь (Россия, ст. Брюховецкая)
Байдарка-четверка, 500 метров
3-е место – Людмила Одинцова (Россия, Краснодар)
Байдарка-двойка, 500 метров
3-е место – Людмила Одинцова (Россия, Краснодар)
Байдарка-четверка, 500 метров
3-е место – Виктор Гавриленко (Россия, ст. Динская)
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