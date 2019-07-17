Бадминтонисты 35 стран борются за олимпийские очки в турнире Russian Open - Советский спорт
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17 июля 2019 12:26Приморский край

Бадминтонисты 35 стран борются за олимпийские очки в турнире Russian Open

Квалификационные игры ведущих спортсменов мира проходят во Владивостоке.

На кортах спорткомплекса «Олимпиец» стартовал XV турнир мировой серии гран-при по бадминтону Russian Open 2019. Среди участников - призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Азии.

Организатор мероприятия – краевая федерация бадминтона при поддержке Администрации Приморского края и Национальной федерации бадминтона России.

По словам директора турнира, президента федерации бадминтона Приморского края Сергея Баева, международной федерацией предоставлено право проводить в России только одни соревнования такого уровня, честь ежегодно принимать их доверена Приморью.

«Это очень высокий статус. Здесь спортсмены борются за рейтинговые очки, которые позволят попасть на предстоящие через год летние Олимпийские игры в Японии. Замечательно, что в турнире могут принимать участие наши молодые приморские спортсмены, которые, может быть, в призеры не попадут, но смогут вместе со своими тренерами набраться опыта и немного приблизиться к грандам мирового бадминтона – странам Азии», - подчеркнул он.

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из 35 государств - России, Испании, Индии, Малайзии, Англии, Таиланда, Болгарии, Израиля, Канады, Финляндии, Бельгии, Германии, Эстонии, Гонконга, Японии, Кореи и других.

Для российских бадминтонистов главные конкуренты – азиатские спортсмены. Как отметила главный тренер сборной России Клавдия Майорова, победа на этом турнире дает максимально 5000 очков к рейтингу.

«Это очень хорошие очки для того, чтобы попасть на Олимпиаду в Токио, и поэтому у нас в плане эти соревнования стоят на высоком уровне. В мужской паре у нас за победу будут бороться Владимир Иванов и Иван Созонов, в смешанной паре выступят владивостокские спортсмены Евгений Дрёмин и Евгения Димова, надеюсь, родные стены им помогут», - сообщила тренер.

Также в составе национальной сборной Приморье на турнире представят Павел Коцаренко, Денис Грачев, Алина Давлетова.

Участники Russian Open будут сражаться не только за рейтинг и награды. Победители и призеры разделят призовой фонд размером 75 тысяч долларов. Зрелищные баталии будут проходить в спорткомплексе «Олимпиец» ежедневно. Сильнейшие спортсмены сразятся в финалах, которые состоятся в воскресенье, 21 июля, в 12 часов. Бадминтонисты традиционно разыграют награды в мужском и женском одиночном и парном разрядах, а также в смешанной паре. Вход для зрителей свободный.

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