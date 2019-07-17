Казанские спортсмены установят рекорд Гиннесса в Международный день бокса

22 июля в Международный день бокса Федерация бокса России на Красной площади г. Москвы организует самую масштабную в мировой истории бокса открытую тренировку с участием более 5 000 человек.

Ожидается, что эта тренировка войдет в книгу рекордов Гиннесса как самая массовая и масштабная – в проекте примут участие 85 регионов России и 175 стран мира. Зрительская аудитория праздника составит 150 миллионов человек по всему миру.

Присоединится к проекту и Казань – 20 июля в столице Республики Татарстан пройдет акция в поддержку самой масштабной открытой тренировки по боксу и предстоящего рекорда. Акция пройдет на Площади Тысячелетия, в рамках нее состоится открытая тренировка по боксу, а также пройдут спортивные конкурсы и концертная программа.

Ожидается, что к акции присоединится более 2 000 спортсменов, занимающихся боксом, а также любителей спорта и здорового образа жизни не только из Казани, но и других городов и районов Республики Татарстан. По численности задействованных в открытой тренировке людей Казань уступит только Москве.

Организаторами мероприятия выступают Федерация бокса Республики Татарстан при поддержке Правительства Республики Татарстан и исполнительного комитета г. Казани.