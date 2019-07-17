Торжественная церемония открытия заплыва «Сахалин – Хоккайдо» пройдет 20 июля - Советский спорт
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17 июля 2019 14:11Сахалинская область

Торжественная церемония открытия заплыва «Сахалин – Хоккайдо» пройдет 20 июля

Сегодня на пресс-конференции организаторы и участники заплыва рассказали о деталях и значимости события.

Торжественная церемония открытия Первого международного двухэтапного эстафетного заплыв через пролив Лаперуза «Сахалин – Хоккайдо» пройдёт 20 июля на пляже в селе Пригородное Корсаковского района.

Спортсменам предстоит преодолеть вплавь почти 43 км от Сахалина до японского мыса Сои. Скорость и выносливость продемонстрируют титулованные пловцы-экстремалы не только из России, но и Китая, Японии, ЮАР.

– Масштаб и задумка мероприятия грандиозны. Идея переплыть пролив витала в головах на протяжении многих лет, её планировали воплотить в жизнь несколько поколений. Поэтому сейчас это станет большим достижением для всех нас, - отметил председатель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России, рекордсмен мира и России по ледяному плаванию Александр Брылин. На сегодняшний день мы собрали сильнейший состав спортсменов, многие пловцы приехали из отдалённых регионов России и других стран. Выступят как опытные, так и молодые спортсмены. Самому младшему из них 10 лет, а самому возрастному 68. Команда подготовленная и сильная. Хочу пожелать всем нам успеха, чтобы эта идея наконец осуществилась и заплыв через пролив Лаперуза стал спортивным российско-японским достижением.

Первый этап заплыва состоится 18 июля. Спортсмены стартуют от мыса Крильон в 5:00 утра. Участниками станут 17 пловцов. Им предстоит дойти вплавь до границы территориальных вод 12-мильной зоны. Торжественная церемония открытия мероприятия состоится 20 июля в 12:00 на пляже села Пригордное Корсаковского района, где 25 спортсменов совершат показательный заплыв на 500 метров. Второй этап мероприятия стартует 21 июля в 4:30-5:30 утра с 12-мильной зоны, откуда спортсмены отправятся на мыс Сои.

По словам организаторов, чистое время заплыва всего маршрута составит 24 часа. Каждый пловец будет плыть либо 1000 метров, либо 15 минут. Безопасность будут обеспечивать сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова.

- В непосредственной близости от спортсменов будут идти плавсредства со спасателями на борту, чтобы в случае каких-либо экстренных ситуаций прийти к ним на помощь, - рассказал начальник отряда Валентин Желонкин. - Это не первый заплыв, который мы обеспечиваем в плане безопасности, поэтому всё пройдёт на должном уровне.

Спортсмен из ЮАР Джастин Коутзи признался, что, возможно, это будет самый сложный заплыв в его жизни.

- У Южной Африки, так же, как и у России, очень богатая история в плане экстремальных заплывов. Поэтому для меня большая честь быть здесь и принимать участие в этом событии, - подчеркнул Коутзи. - Это уже третий мой визит в Россию с целью участия в ледяных заплывах. И, мне кажется, это будет одна из самых сложных и интересных моих поездок. Я очень рад быть здесь и благодарен всем вам за такую потрясающую возможность сплотиться странами для одной миссии.

Вице-президент Ассоциации полярников России, почетный полярник, заслуженный авиатор страны Владимир Скоропупов добавил, что энтузиазм участников заплыва под девизом «Навстречу солнцу и дружбе: от берёзки до сакуры» подобен подвигу.

- Ваш энтузиазм - это не только пример для молодёжи, но и своего рода подвиг, требующий огромной выносливости, здоровья и мужества, - обратился к пловцам Владимир Скоропупов.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства Северного морского пути, почетный полярник Павел Селезнёв подчеркнул, что сегодня на наших глазах происходит развитие данного направления. Он пожелал всем участникам эстафетного заплыва «Сахалин-Хоккайдо» здоровья, удачи, дальнейших достижений и покорений новых маршрутов.

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