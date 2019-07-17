Давид Григорян стал победителем Спартакиады учащихся России - Советский спорт
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17 июля 2019 14:40Омская область

Давид Григорян стал победителем Спартакиады учащихся России

Омский дзюдоист первенствовал в весе до 73 кг.

В Череповце завершились финальные соревнования IX Летней спартакиады учащихся России по дзюдо. Престижные соревнования собрали лучших спортсменов со всех федеральных округов страны.

Успешно в финале выступили воспитанники омской СДЮСШОР № 17. В частности, в дзюдо победителем спартакиады в весе до 73 кг стал Давид Григорян. Пятое место занял Егор Саблин. Подготовкой спортсменов занимаются тренеры-преподаватели Руслан Белкин и Сергей Войлошников.

Финал по самбо проходил в Чебоксарах. Здесь пятое место завоевал омич Аят Кусаинов. Тренирует Аята Махтан Султанов.

Добавим, что ребята завоевали право выступить в финале спартакиады, став победителями второго этапа турнира на уровне Сибирского федерального округа.

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