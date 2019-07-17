Спортсмены СК ВВС «Синтез» подвели итоги своего участия в летней Универсиаде-2019 - Советский спорт
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17 июля 2019 14:42Татарстан

Спортсмены СК ВВС «Синтез» подвели итоги своего участия в летней Универсиаде-2019

«Оргсинтезовцы» завоевали на студенческих Играх в Неаполе 4 медали.

17 июля на площадке Информационного агентства «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам выступления спортсменов СК ВВС «Синтез» в соревнованиях Всемирной летней Универсиады 2019 года в Неаполе.

В общении с журналистами приняли участие заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров, спортсмены клуба Егор Куимов, Эрнест Максумов, Эмиль Зиннуров, Игорь Чирков, Карина Шкляр и Александр Белевцев.

Открывая встречу Айрат Ахмеров напомнил, что по итогам летней Универсиады 2019 года в общем зачете соревнований сборная Россия заняла второе место, завоевав 82 награды (22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых):

«Представители Республики Татарстан, в число которых вошли 6 членов спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез», принесли в копилку национальной команды 14 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых. Поздравляю спортсменов с хорошим результатом!», - сказал заместитель министра.

Непосредственно «оргсинтезовцы» завоевали на Универсиаде в Неаполе 4 медали: 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые. Самым титулованным спортсменом клуба по итогам соревнований стал пловец Егор Куимов, в активе которого первое место на 100-метровке баттерфляем и «серебро» в эстафете 4х100 метров комплексным стилем. По словам Егора, все медали дались в напряженной борьбе:

«Конкуренция была высокой, состав команд-участниц турнира – очень сильный. Но я верил до конца, и работал до конца, и все это вкупе принесло хороший результат. Я им доволен. Спасибо тренерам, родителям, близким, Министерству спорта Татарстана, а также спонсорам, которые нас поддерживают (прим. – «Оргсинтез» и ТАИФ)».

Его товарищ в сборной России по плаванию Эрнест Максумов дважды отбирался в финал, и дважды ему не хватило удачи – 6 место на 800-метровке и 4 место в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

«Обидно, что не получилось подняться на пьедестал, но это знак, что нужно работать еще больше. Универсиада – это очень значимый старт в спортивной карьере, но наши цели гораздо выше – Олимпийские игры, и мы будем продолжать упорно тренироваться!», - отметил Максумов.

В шаге от медалей остановились ватерполисты Эмиль Зиннуров и Игорь Чирков:

«Драматичные и высокие по накалу получились все поединки плей-офф для нашей сборной. Мы хотели медалей, мы боролись, доказательство тому – серия пенальти в матче за «бронзу» против венгров. Уверен, что за поединками было очень интересно смотреть. Все команды-участницы полуфинальной стадии были примерно равны по силе, отсюда и упорные сражения. Победители получили медали, а мы – бесценный опыт», - поделился Эмиль Зиннуров.

Карина Шкляр, завоевавшая «бронзу» в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, не смогла похвастаться своей медалью:

«Ее украли. Нас предупреждали о том, что Неаполь – криминальный город, но я даже не могла подумать, что воры могут покуситься на медаль! Сначала очень расстраивалась, но потом пришла к выводу, что завоюю еще. Будет к чему стремиться!», - рассказала спортсменка.

«Организаторы Игр немного подкачали. Многочасовое ожидание на жаре транспорта, непривычные условия – мы тренировались в закрытом бассейне, а соревновались в открытом. Все это наверняка повлияло на итоговые результаты. Мы могли выступить еще более успешно!», - подытожил Александр Белевцев, финишировавший в составе сборной России на 3 месте в мужском турнире по прыжкам в воду.

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