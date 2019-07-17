Шамсутдинова в составе сборной России выиграла Всемирные Игры среди команд ветеранов

С 11 по 14 июля в городе Эспиньо (Португалия) проходили Всемирные Игры по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов World Volleyball Master 2019.
Женская сборная России старше 50 лет стала победителем соревнований. В составе национальной команды выступила волейболистка из Республики Татарстан Татьяна Шамсутдинова.
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