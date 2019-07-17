В Санкт-Петербурге завершился турнир по пляжному теннису «SPb Beach Tennis Cup» - Советский спорт
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17 июля 2019 16:04Санкт-Петербург и область

В Санкт-Петербурге завершился турнир по пляжному теннису «SPb Beach Tennis Cup»

В нем приняли участие свыше 150 профессиональных спортсменов из более чем 20 стран мира.

В Санкт-Петербурге завершился первый в истории международный турнир высшей категории по пляжному теннису «SPb Beach Tennis Cup».

В Северной столице выступали сильнейшие игроки пляжного тенниса планеты – Микеле Каппеллетти (Италия), Томассо Джиованнини (Италия), Антоми Рамос-Виейра (Испания) и многие другие именитые теннисисты. Помимо иностранных гостей турнир принял и лучших российских спортсменов – первую ракетку мира по рейтингу Международной федерации тенниса (ITF) Никиту Бурмакина, игроков сборной России Ирину Глимакову и Дарью Чуракову, Сергея Купцова.

На протяжении всей недели, с утра и до вечера, на кортах спортивного комплекса «Динамит» проводились отборочные туры и тренировки, стыковые матчи и финалы в разных категориях – миксты, парные и одиночные разряды. Несмотря на традиционную петербургскую погоду, турнир был проведен на высочайшем профессиональном уровне и в полном соответствии с требованиями ITF.

В торжественной церемония открытия международного турнира «SPb Beach Tennis Cup» приняли участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Наталья Антюх и вице-президент Федерации тенниса Санкт-Петербурга, директор международного турнира Кирилл Макаров.

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Наталья Антюх отметила, что наш город впервые принимает столь крупный турнир по пляжному теннису и выразила уверенность в том, что эти зрелищные соревнования будут ежегодными на невских берегах. «SPb Beach Tennis Cup-2019» стал финальным этапом «Russian Grand Slam», который также включает в себя Гран-при в Казани (28-30 июня) и командный чемпионат мира в Москве (1-7 июля).

Турнир завершился успехом итальянских спортсменов – в мужских и женских парных разрядах победили тандемы с Аппенинского полуострова. По итогам упорной игры в женском разряде пара Софии Чиматти и Джулии Гаспарри уверенно обыграла своих соотечественниц – Фламинию Дайну и Николь Нобиле.

Мужской же финал был очень напряженный и до самого конца матча инициатива переходила от итальянской пары Луки Крамароссы и Марко Гаравини к арубо-венесуэльскому дуэту Рамона Гуэдэза и Акселя Самарджича. Но слаженность итальянских игроков и их волевой настрой позволили им вырвать победу в самом последнем гейме и завоевать титул чемпионов «SPb Beach Tennis Cup».

– Отдельно стоит отметить, что в рамках турнира прошли соревнования и среди юниоров – за чемпионство в детской категории приехали сразиться участники из многих городов России – Москвы, Рыбинска, Ярославля и многих других, – отмечает директор соревнований Кирилл Макаров. – Тот уровень мастерства, который показали юниоры, воодушевляет и позволяет с уверенностью сказать, что российский пляжный теннис ждет отличное будущее, причем уже в самое ближайшее время!

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