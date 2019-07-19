Татарстанцы завоевали серебро чемпионата Европы по гребле на лодках «Дракон»

В соревнованиях принимают участие сборные Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Италии, России, Румынии и Франции, а также клубные команды из этих стран. В первый день татарстанские спортсмены завоевали «серебро» турнира.
Особенности лодки
Диковинный речной дракон, на котором соревнуются спортсмены, на самом деле является большим пластиковым каноэ, которое украшено головой и хвостом мифического существа. Соревнования традиционно проходят в классах Д-10 и Д-20, в каждой лодке находится по 10 и 20 гребцов соответственно.
Основным техническим параметром в этом виде спорта является вес лодки. Минимальный вес «дракона»» в классе Д-10 составляет 140 кг, в классе Д-20 – 250 кг. Необходимая по техническим критериям длина лодок высчитывается без декоративной головы и хвоста. «Десятки» плавают на лодках длиной 9,65 м, «двадцатки» – 12,49 м.
Еще одной яркой особенностью соревнований является наличие в каждом экипаже барабанщика. Без него экипаж просто не допустят к гонке. Еще один важный человек в лодке – рулевой, который следит за поворотами и курсом движения. Допускается уменьшение количества гребцов, в лодке могут быть 8, а не 10 спортсменов с веслами, но вот барабанщик и рулевой должны присутствовать обязательно.
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