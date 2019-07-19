Девятикратный чемпион мира усилит «Динамо-Казань»

Контракт с клубом «Динамо-Казань» подписал заслуженный мастер спорта, девятикратный чемпион мира, многократный чемпион России Дмитрий Савельев. В минувшем сезоне 40-летний полузащитник выступал за нижегородский «Старт».
На следующей неделе титулованный спортсмен приступит к тренировкам в составе татарстанской команды.
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