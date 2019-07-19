Победители и призеры III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов возвращаются в Красноярск - Советский спорт
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19 июля 2019 13:23Красноярский край

Победители и призеры III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов возвращаются в Красноярск

Завершился пятый соревновательный день III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года.

Спортсмены Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта принесли уже более 35 медалей в копилку Красноярского края.

III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов 2019 года стала самой массовой за всю историю проведения соревнований. Республика Марий Эл приняла у себя в гостях более 2,5 тысяч спортсменов из 65 регионов России.

В программу соревнований вошли пять видов спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и футбол лиц с заболеванием церебральным параличом. Спортсмены соревновались в семи дисциплинах: бочча, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, голбол, дзюдо, футбол.

В состав делегации Красноярского края на спартакиаду инвалидов отправились 37 спортсменов, 7 тренеров, 3 сопровождающих и 1 медицинский работник.

По итогам пяти дней соревнований команда Красноярского края занимает 1 место в командном зачете по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями, 2 место в плавании среди спортсменов с нарушением зрения, 5 место в плавании среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и 11 место в плавании среди глухих спортсменов.

Вечером 19 июля будут подведены итоги Спартакиады в личных и командных первенствах. Победители и призеры III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов вернутся в Красноярск 22 июля в 06.00 в 1 терминал аэропорта «Красноярск».

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