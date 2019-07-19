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19 июля 2019 14:16Татарстан

Мэр Набережных Челнов встретился со спортсменами города

Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев встретился со спортсменами, которые вернулись со всемирных студенческо-молодежных соревнованиях XXX летней Универсиады c медалями.

Соревнования проходили в итальянском Неаполе с 3 по 14 июля. Набережные Челны в составе сборной команды России представляли четыре спортсмена: Рафаэль Камалов, Булат Габдульбаров (тхэквондо ВТФ), Ирина Приходько (плавание), Юлия Анисимова (женский футбол). Челнинские спортсмены внесли медальный вклад в копилку сборной страны. Так, Рафаэль Камалов и Юлия Анисимова получили бронзовые медали. Сразу две награды – «бронзу» и «серебро» – выиграла Ирина Приходько. Заметим, что сборная России на этих соревнованиях завоевала 82 медали, из них 14 обеспечили спортсмены из Татарстана.

Глава города поздравил с достигнутыми успехами спортсменов автограда.

«Мы гордимся вами! Это хорошая ступенька, фундамент для вашего спортивного будущего. Если будете и дальше стараться, то будете достигать еще больших результатов. Будете принимать участие во взрослых соревнованиях в составе сборной России. Все в ваших руках. Но уже сегодня вы - пример для ваших ровесников. Я желаю, чтобы ваша жизнь и спортивная, и личная сложилась. Хотел бы поблагодарить тренеров за ту большую работу, которую они проводят. Мы - родина не только КАМАЗа, но и легендарной команды «КАМАЗ-мастер», мы по-особенному относимся и к футболу, и к плаванию, и к единоборствам», – сказал Наиль Магдеев.

Встреча прошла в формате дружеской беседы. Во время разговора мэр города рассказал о спортивных объектах, которые планируются построить и отремонтировать в ближайшие годы. «В этом году начинаем строительство еще одного плавательного бассейна, двух крытых ледовых арен с искусственным льдом. В планах обновить спортивный комплекс «Витязь». Следующим будет «Олимпийский». Каждый год ставим задачу ремонтировать по одному крупному спортивному объекту. Школы каждый год строим тоже с двумя плавательными бассейнами», – пояснил мэр.

Спортсмены Рафаэль Камалов и Булат Габдульбаров – студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета. Тхэквондисты тренируются в спортивном клубе H2О. Тренер ребят Сергей Титкин рассказал о поддержке, которую оказывает руководство НГПУ.

Ирина Приходько - студентка Поволжской государственной академии физической культуры и спорта, тренируется в СШОР «Олимпийский». На встрече она была со своим тренером Ириной Алифашкиной.

В завершение встречи спортсменам и тренерам были вручены Благодарственные письма мэра города.

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