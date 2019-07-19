Ивановец Максим Гущин второй год подряд стал победителем ЧЕ среди юниоров

В соревнованиях приняли участие 476 спортсменов из 24 стран Европы. Россию на крупном турнире представляли 24 спортивные пары. В состав российской национальной сборной вошли двое представителей Ивановской области – Максим Гущин и Екатерина Сычева.

Максим Гущин с бордер колли Торпеда завоевал две медали европейского чемпионата. Ивановец стал победителем в личном зачете в категории «Medium», а также завоевал серебро в составе команды сборной России.

Напомним, в прошлом году Максим Гущин стал победителем личного зачета Чемпионата Европы по кинологическому спорту (аджилити).