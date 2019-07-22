В Казани на время проведения чемпионата Европы по триатлону ограничат движение транспорта - Советский спорт
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22 июля 2019 13:24Татарстан

В Казани на время проведения чемпионата Европы по триатлону ограничат движение транспорта

Также будет временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов, а в акватории реки Казанки ограничат движение маломерных судов.

В Казани 26, 27 и 28 июля на время ограничат движение транспорта по ряду улиц. Это связано с проведением чемпионата Европы по триатлону среди элиты и любителей. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

С 10.00 до 12.00 26 июля и с 10.00 до 14.00 27 июля движение транспорта будет ограничено:

по улицам Батурина и Кремлевская набережная – от ул.Саид-Галеева до ул.Дзержинского ‒ полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул.Миславского;

по ул.Дзержинского – от ул.Миславского до ул.Чернышевского;

по ул.Чернышевского – на участке, ограниченном четной и нечетной сторонами ул.Дзержинского;

по ул.Кремлевская – от Кремля до ул.Кави Наджми ‒ полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с улиц Чернышевского и Мусы Джалиля;

по ул.Кави Наджми – от ул.Кремлевская до ул.Профсоюзная;

по ул.Профсоюзная – от ул.Кави Наджми до пл.1 Мая ‒ полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с улиц Мусы Джалиля и пл.1 Мая;

по ул.Баумана – от пл.1 Мая до ул.Батурина.

С 7.00 до 17.00 28 июля движение транспорта ограничат по Кремлевской дамбе:

по ул.Декабристов – в направлении Московского района до пр.Ибрагимова – 1,5 правые полосы с возможностью сквозных проездов с ул.Чистопольская и ул.Мулланура Вахитова;

по пр.Ибрагимова – от ул.Чистопольская до пересечения с ул.Восстания – 3 правые полосы с возможностью сквозного проезда с ул.Волгоградская;

по ул.Сибгата Хакима – от ул.Декабристов до ул.Чистопольская;

по ул.Чистопольская – от кругового движения ул.Сибгата Хакима - ул.Чистопольская до съезда к стадиону «Казань Арена»;

вокруг стадиона «Казань Арена»;

по пр.Фатыха Амирхана – съезд с пр.Фатыха Амирхана от ул.Алексея Козина до ул.Сибгата Хакима;

по мосту «Миллениум»;

по ул.Вишневского – от ул.Сибгата Хакима до ул.Николая Ершова в направлении центра ‒ 1,5 правые полосы;

по ул.Николая Ершова и ул.Карла Маркса – от ул. Вишневского до ул.Толстого в направлении движения к площади Свободы ‒ 1,5 правые полосы;

по ул.Большая Красная – полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул.Жуковского, Гоголя, Япеева, Карла Фукса, Театральная, Пушкина;

по ул.Батурина – от ул.Большая Красная до Кремлевской дамбы.

Кроме того, 26, 27 и 28 июля в акватории реки Казанки ограничат движение маломерных судов:

С 9.00 до 12.00 26 июля, с 7.00 до 14.00 27 июля и с 6.00 до 15.00 28 июля в акватории реки Казанки между территорией Центра семьи «Казан» и Кремлевской набережной ограничат движение маломерных судов на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

Так же с 26 по 28 июля в Казани будет временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов:

С 10.00 до 12.00 26 июля, с 10.00 до 14.00 27 июля и с 7.00 до 17.00 28 июля после закрытия улицы Батурина изменится схема движения следующих автобусных маршрутов:

№№22, 28, 89 будут следовать по ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Право-Булачная – пл.Тысячелетия далее по маршрутам, в обратном направлении по пл.Тысячелетия – ул.Лево-Булачная – ул.Пушкина далее по маршрутам;

С 7.00 до 17.00 28 июля после закрытия пр.Ибрагимова от ул.Чистопольская до пересечения с ул.Восстания в направлении улицы Восстания изменится схема движения следующих городских автобусных маршрутов:

№№15, 22, 29, 35, 62 будут следовать по ул.Декабристов – ул.Восстания далее по маршрутам.

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