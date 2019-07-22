Татарстанцы завоевали 8 медалей в первый день первенства России и личных соревнований

Старт юниорского командного Первенства России и личных Всероссийских соревнований по стендовой стрельбе получился удачным для «хозяев» стрельбища – сборной Татарстана. В первый «медальный» день наши стрелки 8 раз поднимались на пьедестал почета на траншейном стенде, выиграв в том числе 3 золотые награды.

Первыми среди юниоров в трапе стали татарстанские «траншейники». Геннадий Мамкин, Александр Железин и Никита Костягин набрали на троих 341 очко из 375 возможных, на 8 опередив серебряных призеров из сборной Москвы. Бронзовые награды завоевала вторая команда Татарстана, цвета которой защищали Александр Лукоянов, Дмитрий Вавилов и Игнат Рыжов, 332/375.

В личных соревнованиях Геннадий Мамкин, выбивший по итогам квалификации 114 мишеней, в финале перестрелял москвича Илью Савельева (42 – 40), и стал победителем. Никита Костягин, в активе которого было 115 «тарелочек» по итогам пяти предварительных раундов, финишировал третьим.

Не отстали от ребят и татарстанские девушки. По итогам личных соревнований Татьяна Саранская – первая (108 + 45), Маргарита Рубцова – третья (110 + 30). В командном первенстве России Полина Князева, Татьяна Саранская и Анна Жемкова завоевали «серебро» (319/375), а Алина Ахатова, Маргарита Рубцова и Карима Латыпова – «бронзу» (317/375).