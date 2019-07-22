«Энергия» выиграла чемпионат России по пляжному регби

20-21 июля в Москве на площадке Центра пляжных видов спорта прошел чемпионат России по пляжному регби. В турнире приняли участие 18 команд со всей страны, и в том числе казанская «Энергия».
На групповом этапе татарстанцы одержали победы над московской «Славой» 5-4, сборной Дагестана 6-1, новгородским «Варягом» 9-3, московским «Зеленоградом» 12-3.
Во второй день «Энергия» разобралась с марийским клубом «Йошкар-Ола» 13-3, в полуфинале была добыта тяжелая победа над обладателем Кубка России 2019 года, сборной Самарской области 7-5.
Финал выдался зрелищным. Уверенно завершив первый тайм 5-2, татарстанские спортсмены допустили ошибки, которые привели к двум удалениям. Но татарстанцы выстояли втроем против получивших шанс московских армейцев. Итоговый счет 6-5, и в очередной раз казанцы доказывают, что «Энергия» лидер российского пляжного регби.
Отметим также, что 27-28 июля в Москве стартует чемпионат Европы по пляжному регби. На сборах по подготовке к турниру принимают участие шесть игроков «Энергии»: Кротов Вадим, Маников Карим, Кузин Георгий, Софронов Антон, Кривошеев Павел и Троценко Денис. Тренер сборной России – Павел Калашкин также представляет «Энергию».
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