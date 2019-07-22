«Энергия» выиграла чемпионат России по пляжному регби - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июля 2019 13:25Татарстан

«Энергия» выиграла чемпионат России по пляжному регби

В турнире приняли участие 18 команд.

20-21 июля в Москве на площадке Центра пляжных видов спорта прошел чемпионат России по пляжному регби. В турнире приняли участие 18 команд со всей страны, и в том числе казанская «Энергия».

На групповом этапе татарстанцы одержали победы над московской «Славой» 5-4, сборной Дагестана 6-1, новгородским «Варягом» 9-3, московским «Зеленоградом» 12-3.

Во второй день «Энергия» разобралась с марийским клубом «Йошкар-Ола» 13-3, в полуфинале была добыта тяжелая победа над обладателем Кубка России 2019 года, сборной Самарской области 7-5.

Финал выдался зрелищным. Уверенно завершив первый тайм 5-2, татарстанские спортсмены допустили ошибки, которые привели к двум удалениям. Но татарстанцы выстояли втроем против получивших шанс московских армейцев. Итоговый счет 6-5, и в очередной раз казанцы доказывают, что «Энергия» лидер российского пляжного регби.

Отметим также, что 27-28 июля в Москве стартует чемпионат Европы по пляжному регби. На сборах по подготовке к турниру принимают участие шесть игроков «Энергии»: Кротов Вадим, Маников Карим, Кузин Георгий, Софронов Антон, Кривошеев Павел и Троценко Денис. Тренер сборной России – Павел Калашкин также представляет «Энергию».

22/07 07:43Футбол
ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тураЧем запомнился 2-й тур РПЛ.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
18/07 12:00Хоккей
Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
21/07 18:30Футбол
Шедевр Эдера и карточка Семина. «Локомотив» обыграл «Тамбов»«Локомотив» добился победы над «Тамбовом» в домашнем матче 2-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
21/07 22:45Футбол
Кевин Кураньи: «Динамо» играло в большинстве и должно было побеждатьПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились экс-игроки бело-голубых Кевин Кураньи и Йован Танасиевич.
17/07 17:00Хоккей
Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.
19/07 11:30Хоккей
От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
22/07 00:00Футбол
Эдер и Игнатьев приносят «Локо» победу. Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
21/07 23:00Футбол
Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рокПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились защитник и нападающий хозяев Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.
19/07 16:30Хоккей
Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и БобровскийРоссийского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
22/07 13:20Футбол
Соболев, Влашич и Шаронов: кто стал главным героем тураСоболев шедеврально забил, Влашич - вообще из другого измерения.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
Новости
14:48 Футбол Полузащитник «Фулхэма» близок к переходу в «Тоттенхэм» за 20 млн фунтов
14:31 Футбол В Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы
14:27 Футбол Агент нападающего «Штутгарта» опроверг контакты со «Спартаком»
14:14 Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом» (видео)
14:09 Футбол ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Уфы»
14:06 Футбол «Спартак» включил матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы в абонементскую программу
13:59 Футбол Маурицио Сарри: Когда вижу ребенка на поле, для меня это не вторжение – это радость
13:50 Фигурное катание Коляда женился на венгерской фигуристке (фото)
13:45 Футбол Динияр Билялетдинов: В «Сочи» меня не будет. Есть предложения от европейских клубов
13:38 Футбол «Динамо» (Киев) сыграет в Лиге чемпионов с «Брюгге»
13:28 Синхронное плавание Светлана Ромашина – в пресс-центре «Советского спорта»
13:27 Футбол Ивелин Попов: Карпин перестроил тактику, теперь мы больше атакуем
13:23 Футбол «Краснодар» сыграет в Лиге чемпионов с «Порту» Зе Луиша
13:16 Футбол Президент «Ростова» подарил айфоны болельщикам, которые провели «золотой сезон»
13:10 Футбол Сарри: До закрытия трансферного окна «Ювентус» должен сделать еще несколько приобретений
13:03 Футбол Мальчик прибежал к Роналду на скамейку запасных «Ювентуса» и остался там досматривать игру (фото)
12:55 Футбол Меркис объявил об уходе с поста пресс-атташе «Енисея»
12:48 ММА Представитель Олейника: Восстановление Алексея может занять пять-шесть недель
12:36 Футбол Иван Ракитич: Матч с «Виссел Кобе» будет особенным для «Барселоны»
12:28 Футбол Олег Кузьмин: «Рубин» обыграл «Динамо» за счет характера
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика