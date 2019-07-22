Сборная РТ по шахматам завоевала бронзовые медали в финальном турнире Спартакиады

Сборная Республики Татарстан по шахматам завоевала бронзовые медали в финальном турнире Спартакиады учащихся России. В соревнованиях, прошедших в Чебоксарах с 15 по 21 июля, приняли участие 15 команд.
В составе сборной Татарстана под руководством тренера Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова Ирины Николаевны Чибиковой выступили: Сафин Роберт (Набережные Челны), Николаев Матвей (Лениногорск), Якимова Мария (Казань) и Стакина Мелисса (Зеленодольск).
На групповом этапе татарстанцы сначала обыграли Волгоградскую область 3,5-0,5. Затем дважды сыграли вничью 2-2 с командами из Свердловской и Самарской областей, и набрав 4 командных очка вслед за Свердловской областью вышли со второго места из группы.
В четвертьфинале сборная РТ в упорной борьбе переиграла одного из главных фаворитов – сборную Санкт-Петербурга. Матч в классические шахматы завершился вничью 2-2, а в дополнительном поединке с укороченным контролем времени сборная Республики Татарстан победила 2,5-1,5.
В полуфинальном поединке татарстанцы уступили главному фавориту и будущему победителю – сборной Москве 1-3. В матче за бронзовые медали сборная Республики Татарстан переиграла команду Воронежской области 2,5-1,5.
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