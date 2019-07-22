Баскетбольная «НИКА» презентовала новый логотип



- Логотип – это символ клуба, который должен быть запоминающимся, ярким, интересным и при этом подчеркивающим особенности команды. Если вы помните, в сезон 2015 года мы входили с, прямо скажем, наспех оформленным логотипом, который буквально через год заменили. Пришло время двигаться дальше, - заметил Чурсанов.



На новом логотипе сохранилась основная фигура – рысь, которая стала выглядеть агрессивнее: она сохранила присутствовавший на прошлом лого оскал, но при этом и выпустила свои острые коготки, также получила более детальную прорисовку мордочка рыси. Изменился шрифт написания наименования клуба - он теперь выглядит более готичным.



Новый логотип сохранил главный клубный цвет «НИКИ» - фиолетовый, также в нем представлены сочетания оранжевого, красного и желтого цветов. Оранжевый тон получил и баскетбольный мяч, присутствовавший и на прошлом лого. Однако в новом варианте он гармонирует с верхней частью картинки - рысь и мяч теперь единое целое.



Если раньше логотип хорошо смотрелся только на черном фоне и терялся на других цветах, то сейчас, как отметил генменеджер клуба, отлично выглядит при любом цвете фона.



- На новый сезон у нас максимальные задачи и, считаю, новый логотип полностью соответствует заявленным амбициям. Надеюсь, он придется по душе нашим болельщикам. В сезоне мы будем реализовывать продукцию – например, футболки и шарфы уже с новым лого, - заключил Максим Чурсанов.