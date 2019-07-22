Беговелогорка состоялась на Сахалине

Соревнования собрали больше 50 юных спортсменов, которые состязались на средней площадке СТК «Горный воздух». Беговелы соревнуются на Сахалине уже второй год подряд. В этот раз детей разделили по возрастным категориям: 2+, 3+, 4+ и PRO. Кроме того, после выступления беговелов на площадку выехали участники BMX- контеста, где состязаются дети от трех лет и старше. Для каждой возрастной категории организаторы продумали свой комплекс трюковых и технических упражнений: от проезда змейки из конусов до трюка «ласточка», где нужно взобраться ногой на сиденье, подняв при этом вторую наверх. Трехлетний Семен Петраков участвуют в соревнованиях впервые. Вместе с мамой он живет в Москве, а на Сахалин приезжает летом, поэтому занимается в беговелошколе всего несколько месяцев в году. - Мы сами с Сахалина, но переехали в Москву. Там нам далеко ездить на занятия, а здесь удобно. Это очень полезно, развивает координацию, баланс. Сегодня наши первые соревнования, вроде он готов. Сейчас ездил и даже впервые сделал трюк «Кузнечик», - поделилась мама Семена Евгения Петракова. В перерывах между состязаниями участники могли попрыгать на батутах или покататься на мотобайках для самых маленьких. Кстати, отдельную программу показали представители мотошколы Minihard. - Основная задача - научить детей быть дисциплинированными и иметь понимание момента. Важно остановиться, переварить в голове техническое задание и выполнить его. Сегодня у нас отлично выступает категория 2+ и я сам в шоке, что так много детей и они очень ровно едут. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении и на Дальнем Востоке сахалинские дети одни из лидеров, - отметил руководитель беговелошколы Strider school Sakhalin Иван Бутаков. – Беговел – это крутая база, которая развивает. Часто наши двухлетние дети потом встают на сноуборд или начинают ездить на велосипедах BMX, мотоциклах. По итогам заездов в категории 2+ лучшим стал Артем Ананьев, второе место завоевал Даниил Вишневский, а третье - Кирилл Игнатьев.
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