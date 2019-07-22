Сахалинка Лариса Жук стала победительницей Чемпионата России по легкой атлетике - Советский спорт
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22 июля 2019 13:30Сахалинская область

Сахалинка Лариса Жук стала победительницей Чемпионата России по легкой атлетике

Сахалинка Лариса Жук стала победительницей Чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов, который проходит в эти дни в Москве.

Соревнования собрали около 500 участников из разных регионов страны. Островную область представила инструктор по спорту школы летних видов спорта им.Комнацкого Лариса Жук. Она участвовала в двух дистанциях: на 400 и 800 метров. По итогам забегов сахалинка стала победительницей на дистанции 400 метров. Она преодолела ее с результатом 1.08.19. А на дистанции 800 метров островная легкоатлетка стала второй с результатом 2.34.7. - Впечатления у меня хорошие, все было замечательно. К соревнованиям я готовилась, бегала кроссы. Правда, сейчас я хочу немного отдохнуть от тренировок, - поделилась спортсменка. Однако отдыхать сахалинка будет недолго. Следующий старт состоится в сентябре. Легкоатлетка примет участие во всероссийских соревнованиях «Кросс нации», которые ежегодно проходят в Южно- Сахалинске.

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