Игрок женского регби-клуба «Кубань» стала обладателем золотой медали

В составе российской сборной выступала игрок регби-клуба «Кубань» Анна Баранчук. Национальная сборная выиграла все шесть матчей турнира. В финале команда обыграла своих главных соперниц – сборную Франции и стала обладателем титула чемпиона Европы в олимпийской разновидности регби. – Для меня это первое золото Чемпионата Европы, - отмечает Анна Баранчук. – После финального свистка наши соперницы радовались, думая, что они стали победителями соревнований. Но они забыли о регламенте определения чемпиона. Нам было достаточно добиться победы с любым счетом, чтобы стать победителями. При равном количестве очков золото доставалось тому, у кого лучше разница забитых и пропущенных баллов во всех матчах, а не личных встречах. Сначала от их реакции немного опешили, но когда все выяснилось – наша радость была непередаваемой! Второй этап чемпиона Европы по регби-7 среди женских команд состоялся 20- 21 июля в Харькове. В решающем поединке турнира россиянки занесли две попытки, на которые француженки смогли ответить только одной – 12:5. По сумме двух проведенных этапов соревнований команда России завоевала золотые медали и в шестой раз стала чемпионом Европы!