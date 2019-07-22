Российские регбистки – чемпионки Европы - Советский спорт
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22 июля 2019 13:32Красноярский край

Российские регбистки – чемпионки Европы

В Харькове прошел второй этап чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд.

На первом этапе, напомним, Россия стала второй, уступив в решающем поединке сборной Франции – 7:15. В составе сборной России на украинском этапе выступали игроки красноярских клубов – Диана Глушенко, Снежана Кулькова, Алена Михальцова (все – «Енисей- СТМ») и Байзат Хамидова («Красный Яр»). Красноярское представительство могло быть шире, если бы не травма одного из лидеров команды Елены Здроковой. На групповом этапе россиянки не имели проблем. Обыграли сборные Бельгии (43:0), Нидерландов (22:12) и Англии (34:7). Да и дальнейший путь к финалу не был особенно тернист. В четвертьфинале была повержена сборная Шотландии – 22:7, а в полуфинале ни единого шанса не было у сборной Польши – 32:0. В финале – новая встреча с француженками. На этот раз сильнее оказались россиянки, занеся две попытки против одной у соперниц – 12:5. Россиянки и француженки набрали равное количество очков, однако российская команда заняла первое место благодаря лучшей разнице результативных действий по итогам турнира. Сборная России в шестой раз выиграла титул чемпионок Европы, причем в четвертый раз подряд.

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