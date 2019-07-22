На старт ночного забега в Казани вышли более 2800 спортсменов - Советский спорт
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22 июля 2019 13:33Татарстан

На старт ночного забега в Казани вышли более 2800 спортсменов

Мероприятие состоялось в рамках мультиформатного фестиваля «ARENALAND 2019».

Середина летнего сезона серии спортивных мероприятий TIMERMAN пришлась на самый необычный старт – забег «Ак Барс Банк Ночная Казань 2019». Мероприятие состоялось в рамках мультиформатного фестиваля «ARENALAND 2019». 1, 5 и 10 километров вокруг стадиона «Казань Арена» преодолевали более 2800 спортсменов из 6 стран и 56 регионов России.

Судьба звания абсолютного победителя мероприятия решалась прямо в финишном створе: с отрывом в несколько миллисекунд от двух призеров «золото» взял Кирилл Дятлов (00:30:09.198). Вслед за ним финишировали Ренат Кашапов (00:30:09.268) и Николай Иванушкин (00:30:09.531).

В женском зачете на дистанции 10 километров первой стала спортсменка из Казани Алсу Линнеман (0:35:44). Спустя минуту финишную черту преодолела Камила Шамсутдинова (0:36:06), а третье место заняла спортсменка из Ульяновска Анна Кузнецова (0:38:15). Не остались в стороне и дети: в рамках серии забегов TIMERKIDS юные легкоатлеты пробежали 600 метров и получили заветные медали финишеров.

Впереди у серии остается пять соревнований: 4 августа пройдет первый заплыв в Набережных Челнах, 11 августа Камский красочный полумарафон, 31 августа столица Татарстана примет Казанский триатлон, 8 сентября состоится Альметьевский полумарафон и 6 октября Казанский национальный полумарафон.

Ознакомиться с правилами участия, проектами трасс и положениями соревнований можно на официальном сайте https://timerman.org/ и в социальных сетях серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

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