Любовь Шутова – серебряный призер чемпионата мира

В составе нашей национальной сборной выступала прославленная новосибирская спортсменка Любовь Шутова. На вторую ступень пьедестала она поднялась вместе с Татьяной Андрюшиной (Московская область), Виолеттой Колобовой (Москва) и Виолеттой Храпиной (Самарская область). Наши фехтовальщицы, успешно дойдя до финала, встретились в поединке за золото с китайскими соперницами. «После того, как во втором бою финала Татьяна Андрюшина обыграла Чжу Минъе – 6:1, россиянки повели – 8:3, – сообщает Федерация фехтования России. – Однако китаянкам не понадобилось много времени, чтобы не только восстановить равновесие в счете, но и выйти вперед. К последнему бою их преимущество достигло пяти уколов – 26:21. Финишер нашей команды Виолетта Колобова едва не сотворила чудо. Она сумела отыграться и перевести встречу в овертайм. Но на приоритете «золотой» укол нанесла китайская шпажистка – 29:28».
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