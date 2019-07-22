Омские всадники вновь «допрыгнули» до медалей - Советский спорт
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22 июля 2019 13:35Омская область

Омские всадники вновь «допрыгнули» до медалей

Воспитанники областного центра конного спорта и современного пятиборья выиграли международные соревнования по конному спорту.

С 18 по 21 июля в конноспортивном комплексе «Дубрава» Свердловской области прошли международные соревнования по конкуру. Призерами этих стартов стали три омских всадницы.

Главное соревнование турнира — Гран-При на маршруте с высотой препятствий 140 см выиграла наша Ксения Кондратьева на лошади Фандорин. Милена Агешкина на Орсоне в своей категории стала обладательницей «золота» и «серебра».

На маршруте с высотой препятствий 130 см Ксения Кондратьева на Фандорине также завоевала медаль высшей пробы, а в компании Касабланки добавила в свою коллекцию «серебро». Еще одна серебряная награда досталась Елизавете Ичетовкиной на Вероне.

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