Анастасия Симакова и Дана Семиренко – победительницы первого в истории юниорского чемпионата мира

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике в Москве стал историей. Сборная нашей страны на этом турнире вновь доказала: российским гимнасткам в мире равных на данный момент нет! Наши спортсменки стали обладательницами всех золотых наград соревнований. Всего же было разыграно восемь комплектов медалей.
Одной из триумфаторов турнира стала воспитанница омской школы художественной гимнастики, мастер спорта международного класса, 14-летняя Анастасия Симакова. Воспитанница Веры Штельбаумс, Елены Арайс и Марины Дрозд была сильнейшей в финале со скакалкой. Яркая композиция под «Смуглянку-молдованку» не оставила равнодушными ни зрителей, ни судей. Омичка вышла на ковер первой среди финалисток, справилась со всеми элементами и получила заслуженные 20,600 баллов. Никто из соперниц не смог превзойти Анастасию. Серебряным призером стала итальянка София Раффаели, а «бронзу» выиграла Арзу Джалилова из Азербайджана.
— Перед выступлением немного волновалась, но Ирина Александровна Винер-Усманова помогла справиться с волнением, спасибо ей огромное и моим тренерам тоже, — говорила чемпионка журналистам. — Спасибо большое болельщикам, это были нереальные эмоции. В финале старалась делать все намного лучше, чем в квалификации, и это получилось. Ирина Александровна тоже похвалила!
Еще одной обладательницей «золота» из Омской области стала 14-летняя Дана Семиренко. Спортсменка выступала на чемпионате в составе команды в групповых упражнениях вместе с Анной Батасовой, Аминой Халдаровой, Елизаветой Котеневой, Александрой Семибратовой и Алисой Тищенко. Россиянки были сильнейшими в упражнениях с пятью лентами и с пятью обручами. «Серебро» досталось итальянкам, а «бронза» – израильским гимнасткам.
Также наши спортсменки стали обладательницами медалей высшей пробы в командном зачете.
Первый юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в течение четырех дней. В индивидуальной программе выступили 137 гимнасток, в групповых программах – 186 спортсменок. Чемпионат собрал гимнасток из 62 стран. Сборная России стала первой в медальном зачете, выиграв 8 золотых медалей. Команда Италии заняла 2-е место, завоевав 5 серебряных наград. Сборные Белоруссии и Израиля поделили 3-е и 4-е места, получив по одной серебряной и по три бронзовые награды.
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