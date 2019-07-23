Подведены итоги открытых республиканских соревнований по парусному спорту «Камское море 2019» - Советский спорт
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23 июля 2019 11:35Татарстан

Подведены итоги открытых республиканских соревнований по парусному спорту «Камское море 2019»

С 13 по 18 июля в акватории Куйбышевского водохранилища прошли открытые республиканские соревнования по парусному спорту «Камское море 2019».

За победу в 5 классах боролись 184 спортсмена.

Результаты

Класс «Оптимист»

1 – Федор Изуткин (Нижний Новгород);

2 – Дмитрий Резван (Воронеж);

3 – Екатерина Афанасьева (Самара);

11 – Рустем Габбасов (Зеленодольск).

Класс «Зум-8»

1 – Евгений Разжигаев (Снежинск);

2 – Константин Конюхов (Снежинск);

3 – Владимир Павлов (Сызрань).

Класс «Кадет»

1 – Денис Воропаев/Егор Бессонов (Липецк);

2 – Владимир Поцепай/Данила Антипов (Саратов);

3 – Ирина Шевченко/Мария Сидорова (Тольятти);

4 – Артур Мателев/ Азат Габбасов (Зеленодольск).

Класс «Лазер 4.7»

1 – Мария Данилова (Тольятти);

2 – Денис Сапрунов (Тольятти);

3 – Виктория Тимонина (Тольятти);

8 – Вячеслав Ахметшин (Зеленодольск).

Класс «Луч-мини»

1 – Александр Гадалин (Тольятти);

2 – Софья Афанасьева (Самара);

3 – Михаил Гаврилин (Нижний Новгород);

6 – Никита Федоров (Казань).

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