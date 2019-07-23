Подведены итоги открытых республиканских соревнований по парусному спорту «Камское море 2019»

За победу в 5 классах боролись 184 спортсмена.
Результаты
Класс «Оптимист»
1 – Федор Изуткин (Нижний Новгород);
2 – Дмитрий Резван (Воронеж);
3 – Екатерина Афанасьева (Самара);
…
11 – Рустем Габбасов (Зеленодольск).
Класс «Зум-8»
1 – Евгений Разжигаев (Снежинск);
2 – Константин Конюхов (Снежинск);
3 – Владимир Павлов (Сызрань).
Класс «Кадет»
1 – Денис Воропаев/Егор Бессонов (Липецк);
2 – Владимир Поцепай/Данила Антипов (Саратов);
3 – Ирина Шевченко/Мария Сидорова (Тольятти);
4 – Артур Мателев/ Азат Габбасов (Зеленодольск).
Класс «Лазер 4.7»
1 – Мария Данилова (Тольятти);
2 – Денис Сапрунов (Тольятти);
3 – Виктория Тимонина (Тольятти);
…
8 – Вячеслав Ахметшин (Зеленодольск).
Класс «Луч-мини»
1 – Александр Гадалин (Тольятти);
2 – Софья Афанасьева (Самара);
3 – Михаил Гаврилин (Нижний Новгород);
…
6 – Никита Федоров (Казань).
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