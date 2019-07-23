В Богатых Сабах прошел 4 этап чемпионата и первенства Уральского и Приволжского федеральных округов

На старт вышли 20 воспитанников клуба «КАМАЗ-карт», половина из которых представляла команду «КАМАЗ-мастер Юниор». Юные гонщики выступили в шести классах: «Микро», «Мини», «Супер-Мини», «Ротакс-Макс Юниор» и «KZ-2». По итогам соревнований татарстанцы заняли 4-е общекомандное место.
Результаты
1. LADA SPORT ROSNEFT (Тольятти) – 401 очко;
2. Сборная Тюменской области – 342 очка;
3. Aushev Racing Team (Красногорск) – 307 очков;
4. «КАМАЗ-мастер Юниор 2» (Набережные Челны) – 275 очков;
5. «КАМАЗ-мастер Юниор 1» (Набережные Челны) – 253 очка;
6. АНО СК «8 миля» (Альметьевск) – 154 очка.
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